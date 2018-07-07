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Новый седан Mercedes-Benz S-Class 2020 попал на видео во время тестов

Сегодня, 18:00

Недавно в сети появились снимки закамуфлированного салона рестайлингового седана Mercedes-Benz S-Class. Теперь в распоряжении зарубежных СМИ оказались шпионские фото экстерьера флагмана.

К сожалению, плотная камуфляжная плёнка не даёт детально рассмотреть новинку. Более того дверные ручки тестируемого Mercedes-Benz S-Class 2020 зачем-то прикрыли дополнительным слоем черной плёнки. Не исключено, что в ручки встроили сканер для ладоней, однако это может быть не более чем ходом для привлечения внимания.

Помимо фотографий, папарацци удалось снять тестовый прототип на видео. На кадрах можно хорошо рассмотреть переднюю часть немецкого автомобиля. Там конструкторы разместили датчики для беспилотных систем. В частности, их встроили в «фэйковую» радиаторную решётку и установили на лобовое стекло.

 

Учитывая тот факт, что Mercedes-Benz S-Class – флагманская модель, это авто вполне может получит беспилотные функции. Следующая генерация седана с индексом W222, скорее всего, увидит свет к 2020 году.

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