Внедорожник Nissan Terra получит трёхрядную версию с «дизелем»

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Японская компания Nissan собирается выпустить новую версию рамного внедорожника Terra, которая получит три ряда кресел. Начало продаж новинки намечено на август нынешнего года.

Недавно на индонезийском сайте марки Nissan был опубликован первый видеотизер нового трёхрядного Terra. Важным нововведением стал также 2,5-литровый дизельный двигатель, способный генерировать 190 лошадиных сил и 450 Нм.

Его автомобиль унаследует от соплатформенного пикапа Nissan Navara. Пару мотору составит 6-скоростная механическая трансмиссия или 7-скоростной «автомат». Для модели предусмотрен как задний, так и полный привод.

Ранее Nissan Terra выпускался только с пятиместным салоном и 25-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 184 «лошадки». Цены на дизельную модификацию пока не раскрываются.

Список оснащения также пока остаётся загадкой. Однако на китайском рынке внедорожник предлагается со светодиодными фарами, климат-контролем на три зоны, мультимедийным центром с большим дисплеем, адаптивным круиз-контролем и т. д.

Цены на Terra с бензиновым мотором в Поднебесной стартуют от 169 800 юаней и достигают 245 9800 юаней (около 1 618 000-2 342 000 рублей).