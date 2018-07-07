Абсолютно новый кроссовер Chevrolet Wolanduo представят осенью

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Американский бренд Chevrolet собирается расширить линейку SUV. Пока в интернете появился тизер нового американского кроссовера, презентация которого намечена на третий квартал 2018 года.

Новинка от Chevrolet изначально появится на китайском авторынке и выйдет под названием Wolanduo. Ранее китайский сайт марки публиковал изображение грядущего автомобиля. Отметим, что модель на тизере сильно напоминает прототип в камуфляже, который на днях запечатлели фотошпионы.

Ожидается, что новый «паркетник» будет предлагаться в спортивном варианте Redline, на что намекают чёрный шильдик и красные акценты на бампере, которые можно заметить на тизере. Кроссовер ориентирован прежде всего на молодые семейные пары.

На сегодняшний день о новинке известно не так много информации. Автомобильные издания Поднебесной пишут, что у Chevrolet Wolanduo будет семиместный салон, а под капотом разместится 1,3-литровый бензиновый турбомотор, который сочетается с 6-ступенчатой механической или автоматической КПП. Добавим, что на китайском сайте Chevrolet новинка указана не среди SUV, а в категории CUV.