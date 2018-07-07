Koenigsegg представила два последних быстрейших в мире гиперкара Agera

Сегодня, 09:49

Шведская компания Koenigsegg презентовала два последних экземпляра Agera, которые были выпущены под собственными именами – Thor и Vader. Основой для этих авто послужила RS-версия, которой принадлежит рекорд скорости среди товарных суперкаров.

Сборка Thor и Vader велась на заводе Koenigsegg в Энгельхольме. Покупатели автомобилей получат возможность прокатиться на них в ближайшие выходные в рамках особого мероприятия, которое пройдёт на юге Германии. Публичная презентация суперкаров пройдёт на Фестивале скорости в Гудвуде.

Thor и Vader по максимуму оснастили дополнительным оборудованием, причём заказчики получили его бесплатно. Помимо этого, автомобили обзавелись иным аэродинамическим обвесом.

Напомним, в апреле представители Koenigsegg сообщили о прекращении выпуска Agera RS. Дебют этой модели состоялся на автосалоне в Женеве в 2015 году. С тех пор было построено 25 единиц Koenigsegg Agera RS.

Под капотом гиперкара нашёл место 5,0-литровый бензиновый мотор V8 с двойным турбонаддувом. С пакетом 1MW этот двигатель способен генерировать 1 360 л. с. при 1 370 Нм. Как заявляет производитель, максимальная скорость такого авто – 450 км/ч.

Осенью прошлого года Koenigsegg Agera RS удалось стать быстрейшим в мире серийным автомобилем, разогнавшись до 444,6 км/ч.