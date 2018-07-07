Житель Пензы взыскал с «АвтоВАЗ» тройную стоимость LADA Granta

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Житель Пензы подал иск против компании «АвтоВАЗ» из-за того, что приобретённая им LADA Granta стала ржаветь до окончания гарантии. Истцу удалось выиграть дело.

На официальном сайте Октябрьского районного суда сказано, что пензенец купил автомобиль LADA Granta за 274 000 рублей в 2014 году. Гарантийный срок составлял 36 месяцев или 100 000 км пробега.

В июле 2016 года с кузова машины начало слезать лакокрасочное покрытие, дилер исправил этот недочёт. Однако в апреле прошлого года на том же месте снова отошла краска и появилась ржавчина. В сервисе были готовы устранить недостаток, но автовладелец отказался от ремонта и потребовал возврата денег.

Суд признал, что машина дефектная и постановил взыскать с автомобильной компании сумму, за которую пензенец купил это авто, а также 64 000 рублей разницу между ценой при покупке и на момент судебного разбирательства.

Кроме того, в качестве неустойки за несоблюдение сроков первой выплаты «АвтоВАЗ» обязан выплатить ещё 274 000 рублей. За несоблюдение требований потребителя предусмотрен штраф в 309 000 рублей, а за моральный ущерб автовладелец получит ещё 5 000.

В целом сумма удовлетворённых требований в три раза превышает стоимость LADA Granta. В суде добавили, что автопроизводитель подал апелляцию.