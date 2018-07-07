Космический УАЗ «Патриот» восхитил воронежцев

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Внедорожник получил оригинальное оформление. Запасное колесо автомобиля поместили в специальный кофр, выполненный в космическом стиле.

В Воронеже на улице 9 Января местные жители заметили необычный автомобиль. Запаска внедорожника УАЗ «Патриот», прикрепленная на случай чрезвычайных ситуаций, получила «космический» чехол с изображением ракеты и надписью «Байконур».

Пользователи соцсетей предположили, что владелец автомобиля из Свердловской области, и что он каким-то образом связан с этой отраслью. Космический УАЗ «Патриот» с необычным тюнингом восхитил воронежцев.

Отметим, что отечественный внедорожник выпускается компанией УАЗ с 2005 года. С того времени модель несколько раз обновлялась. Последний рестайлинг был в 2014 году, тогда внедорожник получил расширенный список опций. Самая дешевая версия УАЗ «Патриот» продается в России по цене от 540 000 рублей, в то время как топовый вариант обойдется минимум в 860 000 рублей.