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Арабские инвесторы Tawazun вложат до 110 млн евро в проект «Кортеж»

Сегодня, 07:22

Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) арабской компании Tawazun войдет в совместное предприятие, которое будет заниматься производством и дистрибуцией машин проекта «Кортеж». Напомним, авто будут выпускаться под брендом Aurus.

Арабские инвесторы вложат в проект до 110 000 000 евро. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ. «Мы сегодня будем с вами свидетелями подписания соглашения об инвестициях компании Tawazun в этот проект в части его дальнейшего развития», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной комиссии России и ОАЭ.

Известно, что доля арабской Tawazun в проекте «Кортеж» составит 30%, ФГУП «НАМИ» – 60%, а Sollers – 5%. Новое СП будет заниматься серийным производством, продажами и обслуживанием автомобилей бренда Aurus. Отметим, что, помимо лимузина, на котором ездит президент РФ Владимир Путин, в линейку Aurus войдут также премиальные седан, внедорожник и микроавтобус.

 

Начало мелкосерийной сборки автомобилей запланировано на 2019 год. Сборку наладят на мощностях ФГУП «НАМИ». Планируется выпускать до 200-220 машин в год, однако если спрос окажется выше, производство организуют на заводах Sollers в Республике Татарстан или Ульяновской области.

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