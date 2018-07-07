Cadillac выпустит роскошное купе

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Американцы запатентовали экстерьер нового купе Cadillac. Большая «двухвдерка», похожая на концепт Escala, имеет шансы стать конкурентом нового BMW 8-Series.

Американский патентный офис получил от Cadillac заявку на регистрацию экстерьера роскошного купе. Эксперты считают, что такой автомобиль сможет соперничать на рынке с возрожденной BMW 8-Series.

Патентные изображения нового купе Cadillac указывают на то, что оно будет похоже на концепт Escala, представленный американцами в 2016 году. Передняя часть новинки выполнена в духе шоу-кара: похожи радиаторная решетка и оптика. Кроме того, машины схожи удлиненной задней частью.

Напомним, концептуальный седан Cadillac Escala получил дважды турбированный агрегат V8 4.2. Производительность силовой установки составляет 500 л.с. Какой будет моторная гамма нового купе американской марки, неизвестно.

Эксперты полагают, что роскошное купе Cadillac увидит свет не раньше, чем в 2022 году. В ближайшие годы американцы сосредоточат свои силы на создании нового седана и нескольких вседорожников. Точно известно, что американцы с 2020 года будут предлагать клиентам в качестве опции полуавтономное управление Super Cruise. Система позволит автомобилю самостоятельно двигаться по магистрали, но водитель должен быть в любой момент готов взять управление на себя.