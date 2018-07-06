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Hyundai представит новый бюджетный хэтчбек в октябре

Сегодня, 21:00

Корейская марка Hyundai в честь 20-летнего присутствия на индийском авторынке выпустит новый бюджетный хэтчбек, презентация которого намечена на конец октября. Скорее всего, автомобиль не появится за пределами Индии.

В прошлом месяце Hyundai запустила кампанию, в рамках который снимут несколько роликов с важнейшими для бренда событиями и историями владельцев корейских машин. Также индийские клиенты марки получат скидки на техобслуживание.

Завершит акцию презентация нового компактного автомобиля с индексом AH2. Хэтчбек может получить имя Santro в честь модели, сборка которой была прекращена четыре года назад. Именно этот автомобиль компания Hyundai первым начала выпускать в Индии.

Предположительно возрождённую модель сконструируют на модернизированной платформе от первой генерации Hyundai i10. Одним из двигателей, с которым будет доступна новинка, может стать 4-цилиндровый 64-сильный агрегат Epsilon объёмом 1,1 л, которым комплектовался старый Santro. Пару ему составит 5-ступенчатая механическая трансмиссия или «робот».

 

 

 

Сборку модели также должны организовать в Индии. Новому бюджетному хэтчбеку от Hyundai предстоит конкурировать с Suzuki Celerio и Tata Tiago.

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