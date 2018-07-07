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В Германии начали выпускать новое купе BMW 8-Series

Сегодня, 05:00

Немецкая компания BMW начала серийное производство возрождённого купе 8-Series. Сборку автомобиля, представленного в середине июня этого года, наладили на автозаводе в Нижней Баварии.

Новый BMW 8-Series выпускают на тех же производственных мощностях, что и линейку и 5-Series, и флагманский седан и 7-Series. Новинка стала первой товарной моделью немецкого бренда, которая получила крышу, выполненную из армированного карбоном полимера. В перспективе компания запустит сборку кабриолета и Gran Coupe с четырьмя дверьми.

Изначально BMW 8-Series предложат исключительно с новым 4,4-литровым 530-сильным агрегатом V8 с двумя турбинами (750 Нм). Такой двигатель позволяет купе ускоряться до 100 км/ч всего за 3,7 с.

Также модель будет доступна с дизельным рядным 6-цилиндровым мотором объёмом 3,0 л, который развивает 320 сил при 680 Нм. В данном исполнении автомобиль тратит на разгон до «сотни» 4,9 с.

 

 

На европейском рынке возрождённое купе появится в ноябре нынешнего года, тогда же новинку стоит ожидать в России. Цены на BMW 8-Series будут озвучены ближе к запуску продаж.

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