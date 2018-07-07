Разработчики из Болгарии создали 5 220-сильный электрокар Alieno Arcanum‍

Сегодня, 07:00

Болгарская фирма Alieno создала электрокар Arcanum с 5 293-сильной установкой. Разработчики утверждают, что это мощнейший в мире автомобиль.

Электрический гиперкар Alieno Arcanum получит четыре модификации, которые оснастят моторами мощностью 2 646, 3 530, 4 410 и 5 293 лошадиные силы. Самый производительный вариант оборудуют 24 электродвигателями, каждый из которых будет управляться индивидуально.

Агрегаты будет питать комплекс батарей на базе графена и суперконденсаторов на 60-180 кВт/ч. «Топовый» гиперкар сможет разгоняться до 488 км/ч, при этом он сможет проехать более 1 000 км без подзарядки.

Автомобиль также оснастят роботизированную подвеску, адаптивными амортизаторами и регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости. Alieno Arcanum подготовят в дорожном, трековом и гоночном исполнениях.

Помимо этого, компания намерена разработать версию для «24 часов Ле-Мана», если в суточном марафоне позволят участвовать полностью электрическим машинам. В настоящее время на новинку уже открыт приём заказов.

Гиперкар оценили минимум в 750 000 евро, самый дорогой вариант обойдётся в 1 500 000 евро. На создание одного экземпляра Alieno Arcanum необходимо от 18 до 30 месяцев.