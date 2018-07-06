В Саратове два человека потрадали при столкновении "ГАЗели" и "легковушки"

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Сегодня, 6 июля, в Ленинском районе Саратова на Гвардейской легковая машина протаранила «ГАЗель». В результате ДТП пострадали два человека.

На портале «ЧП-Саратов» появились снимки с места аварии, которая произошла на пересечении улиц Кольцова и Гвардейской. Согласно предварительно полученным данным, ДТП произошло по вине водителя грузовика. Автомобиль ВАЗ-2114 двигался по главной дороге, тогда как водитель «ГАЗели» выехал со второстепенной дороги, не пропустив «легковушку». В итоге произошло столкновение.

Уточняется, что в результате происшествия водитель ВАЗ-2114 и его пассажирка получили ушибы и ссадины. На место аварии оперативно прибыла карета скорой помощи, медики на месте оказали потерпевшим первую помощь. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и уточняют детали произошедшего.