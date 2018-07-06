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Новый Hyundai Elantra рассекречен фотошпионами

Сегодня, 20:00

Автомобильные папарацци запечатлели стоянку с обновленными седанами Hyundai Elantra, предлагаемыми на внутреннем рынке как Avante. Фотошпионы застали машины без камуфляжа в Южной Корее. Шпионские кадры показал портал gepann.

Обновленный Hyundai Elantra получил иную радиаторную решетку, пересмотренные осветители и бамперы, на которые переместились номерные знаки. Редизайн также претерпела багажная дверь транспортного средства. Салон автомобиля фотошпионы не застали, и поэтому пока нет полного представления об интерьере новинки.

Согласно слухам, продажи обновленного Hyundai Elantra на внутреннем рынке стартуют ближе к концу нынешнего лета. Позже автомобиль расширит свою географию на другие страны. По некоторым данным, корейцам седан Avante предложат с силовой установкой Smart Stream 1.6, которая уже зарекомендовала себя на моделях KIA K3, Cerato и Forte последнего поколения. Данный мотор развивает мощность в 123 л.с., и потребляет 6,6 л горючего на «сотню».

 

 

 

 Если верить инсайдерам, в силовой линейке обновленного Hyundai Elantra останутся двигатель 1.6 e-VGT мощностью 204 л.с., дизельный 1.6 e-VGT производительностью 136 л.с. и «газовый» LPi 1.6 отдачей 120 л.с. При этом они могут получить новую 8-АКПП вместо устаревшей 6-диапазонной автоматической коробки передач.

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