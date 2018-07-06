Австралийские полицейские начнут ездить на Kia Stinger

Сегодня, 19:00

Полиция штата Квинсленд, Австралия, получила новые фастбеки Kia Stinger в «топовой» комплектации. Спортивные автомобили заменят в служебном автопарке устаревшие Ford Falcon и Holden Commodore.

У австралийских стражей порядка появились 50 экземпляров Kia Stinger, которые комплектуются 3,3-литровыми битурбированными двигателями V6. Такой агрегат развивает 370 лошадиных сил при крутящем моменте в 510 Нм. Фастбек тратит на разгон до 100 км/ч с нуля всего 4,8 с, а его максимальная скорость достигает 269 км/ч.

Местной полиции пришлось искать замену привычным моделям от производителей Ford и Holden из-за того, что они закрыли свои заводы на территории страны. Ожидается, что в будущем количество Kia Stinger в автопарке правоохранителей составит 200 единиц.

В России эту модель можно приобрести с 2,0-литровыми моторами с двумя вариантами отдачи: 197 и 247 сил. Помимо этого, доступна версия с 3,3-литровым 370-сильным агрегатом. Вне зависимости от двигателя автомобиль оснащается автоматической трансмиссией на восемь скоростей и полным приводом. Минимальная стоимость Kia Stinger в РФ составляет 1 899 900 рублей.