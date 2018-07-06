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Jaguar Land Rover и Chery создадут новую автомобильную марку

Сегодня, 12:34

Британский автогигант Jaguar Land Rover намерен нарастить свое присутствие в КНР. Для этого производитель прибегнет к сотрудничеству с китайской машиностроительной компанией Chery.

Портал Autocar утверждает, что компании Jaguar Land Rover и Chery ведут переговоры по поводу создания совместной автомобильной марки. Данный проект предложил британский автогигант, который намерен укрепить свои позиции на китайском рынке.

Напомним, компании Jaguar Land Rover и Chery сотрудничают с 2012 года. Исход переговоров о создании новой марки пока не ясен. Сами производители не дают комментариев по поводу нового проекта.

 

 

 

 

 

Эксперты рассматривают ориентиром для Jaguar Land Rover и Chery проект Lynk Co. Данный бренд создан китайским автогигантом Geely в 2016 году. Проект во многом обязан наработкам шведской марки Volvo, которая тоже контролируется Geely.

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