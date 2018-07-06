VistaNews.ru


Россияне предпочитают внедорожники от Toyota

Сегодня, 12:01

Японские машиностроители поделились данными о продажах марки Toyota в России за первое полугодие нынешнего года. В качестве основных драйверов бренда на рынке SUV в РФ стали среднеразменые внедорожники.

Такие модели как Toyota Land Cruiser Prado и Fortuner оказались очередным доказательством того, что именно среднеразмерные внедорожники набирают популярности на рынке SUV в России, и именно они стали драйверами продаж японской марки в РФ.

Жители России приобрели за первое полугодие 47 444 машины марки Toyota. Японцы подчеркнули, что продажи Land Cruiser Prado и Fortuner в РФ начались в конце минувшего года. Производитель считает своеобразным вызовом вывод этих двух моделей на российский рынок.

За отчетный период среднеразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado разошелся по России тиражом в 8 271 экземпляр. Продажи модели Fortuner за первое полугодие составили 4 381 единицу. Эти два автомобиля на 25% заняли свой сегмент на рынке РФ по подсчетам специалистов японской марки.

 

 

Уточним, что в общем продажи автомобилей Toyota в России за первое полугодие выросли на 7% в годовом сравнении. Продажи бестселлера Camry за отчетный период составили 13 884 единицы. Спрос на модель в годовом сравнении упал на 1%. На втором месте оказался RAV4 с результатом в 13 423 реализованных машины с «минусом» в 16%. Обе модели являются постоянными фигурантами двадцатки самых продаваемых легковушек в России.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Toyota: В России не выгоден выпуск Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado в апреле вошел в ТОП-25 продаваемых авто в РФ

Ателье Wald "прокачало" Toyota Land Cruiser Prado и Harrier

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем