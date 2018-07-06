Honda разработала сверхбыструю газонокосилку ради нового рекорда

Сегодня, 11:48

Японская Honda создала новый вариант исполнения быстрейшей в мире газонокосилки Mean Mower. С ней компания рассчитывает побить прежний рекорд, для чего новинке придётся разогнаться до 241 км/ч.

В разработке Mean Mower V2 участвовали сотрудники British Touring Car Championship Team Dynamics. Новинка приводится в движение мотором, позаимствованным у мотоцикла CBR1000RR Fireblade SP от Honda. Этот двигатель мощностью 190 лошадиных сил работает в паре с 6-ступенчатой трансмиссией.

Газонокосилка весит всего 69,1 кг, а это означает, что на 1 тонну приходится 1 000 л. с. Добиться снижения веса модели удалось за счёт использования множества деталей, напечатанных на 3D-принтере. Также Mean Mower V2 оснастили приборной панелью с цветным дисплеем, 10-дюймовыми дисками, шинами Hoosier, 4-поршневыми суппортами спереди и 6-поршневыми сзади.

На треке газонокосилкой будет управлять участник автошоу Fast & Furious Джесс Хоукинс. На сегодняшний день Mean Mower V2 проходит испытания, сроки заезда пока не уточняются.