Четыре автобусные остановки в Тюмени изменили названия

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В Тюмени меняются названия автобусных остановок. Представители МКУ «Тюменьгортранс» пояснили, почему это происходит.

Накануне стало известно, что в Тюмени переименованы четыре автобусных остановки. Данные перемены стали необходимой мерой, так как объекты, определявшие наименования остановок, изменили собственные наименования.

Уточним, что по улице Барнаульской, в обоих направлениях, остановку «Онкодиспансер» переименовали в «Медицинский город». Вторая остановка, ранее бывшая «Интернациональной», в обоих направлениях теперь переименована в «ЖК «Москва».