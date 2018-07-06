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Фантомы являются на снимках со страшных аварий. Считается, что это души погибших в ДТП, которые ищут покоя.

Составлен ТОП-5 жутких фото с призраками погибших в ДТП. В штате Кентукки, США, случайный свидетель сделал снимок на месте аварии. Когда он пришел домой, обнаружил на фото таинственного призрака, покидающего тело. Позднее стало известно, что в аварии погиб байкер, а фото попало в интернет и сильно напугало пользователей.

Еще один загадочный снимок был сделан на месте ДТП в американском штате Орегон. Отметим, что фото было сделано в далеком 1984 году, когда еще не было цифровых фотоаппаратов и фотошопа. Молодой парень не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП он скончался на месте, а на фото запечатлели его «кричащий призрак».

Следующий случай произошел не так давно. На трассе под Красноярском в начале года семья с двумя детьми разбилась в ДТП. После того, как фото с места инцидента попали в сеть, они сильно напугали всех пользователей. На снимках отчетливо видно призраков погибших. Внимательные пользователи разглядели фантомное лицо мужчины, а под ним – женское.

Загадочный случай произошел в Норвегии. Женщина ехала по ночной трассе и заметила автомобиль, пострадавший в ДТП. Выяснилось, что в машину врезался лось. Женщина сделала фото покореженной машины и выложила его в сеть. Пользователи заметили призрачную голову внутри автомобиля, хотя на месте происшествия в нем никого не было.

Замыкает ТОП-5 жутких фото фантом ребенка. В 2017 году на трассе Усогорск – Кослан в Коми произошло ДТП, в котором погиб мужчина и четверо получили травмы. Среди пострадавших было двое детей. Рассматривая снимки с места происшествия, местная жительница увидела загадочный силуэт в салоне автобуса. Это был призрак ребенка, который, судя по всему, хотел что-то сказать.