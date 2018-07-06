Chevrolet выпустил грузопассажирскую версию компактвэна Spin

Сегодня, 10:01

Бразильским офисом концерна General Motors рассекречивается обновленный компактвэн Chevrolet Spin. Неделю назад был показан кросс-вариант Active, а теперь представлена базовая версия машины без пластикового обвеса.

Chevrolet Spin, продаваемый в Южной Америке, по сути, представляет собой грузопассажирскую версию модели Cobalt. Последняя известна российскому потребителю как узбекский Ravon R4. Автомобили разделяют платформу, моторы и дизайн.

В рамках обновления компактвэн Chevrolet Spin лишился устаревших фар, и получил осветители с другим дизайном. Передняя часть автомобиля теперь выглядит более строгой и солидной. Передние крылья получили повторители поворотных огней. Редизайн претерпели колеса машины, и доступны они в размерности 15 и 16 дюймов. Новинка изменилась и сзади, получив горизонтальные огни и багажную дверь иной формы.

Салон обновленного Chevrolet Spin преобразился более граненной фронтальной панелью, декоративными вставками, имитирующими металл, пересмотренным рулевым колесом. Также автомобиль обзавелся полноценной комбинацией приборов с аналоговым спидометром модели Trax/Tracker. «Топовая» версия LTZ особенна коричневым кожаным салоном.

Для обновленного Chevrolet Spin предусмотрен мотор 1.8 Flex (бензин 106 л.с./этанол 111 л.с.). Он комплектуется МКПП и 6-АКПП. В Бразилии новинка уже продается минимум за 15 900 долларов. Кросс-версия Activ предлагается за 20 400 долларов.