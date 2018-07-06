Названы официальные цены на новый кроссовер BMW X5

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Баварская марка BMW в ближайшем будущем выведет на рынок новый X5, ценники которого уже раскрыты. В США новинку можно будет приобрести минимум за 60 700 долларов, что эквивалентно 3 841 000 рублей.

Ещё в начале лета компания представила новую версию кроссовера BMW X5, которая стала больше и просторнее. Пока неизвестно, когда автомобиль доберётся до России, но для Штатов уже раскрыта стоимость базовой комплектации. xDrive40i предложат за 60 700 долларов. Отметим, что в РФ актуальная версия модели продаётся минимум за 4 000 000 рублей.

Эксперты прогнозируют, что для российского рынка новый xDrive40i окажется дороже предшественника на 100 000-200 000 рублей. Такой кроссовер приводится в движение 3,0-литровым турбодвигателем, который генерирует 340 л. с.

На более дорогом варианте X5 50i xDrive под капот установят 462-сильный V8 объёмом 4,4 л. Помимо этого, модель будет доступна в дизельных версиях X5 xDrive30d и X5 M50d.

Ожидается, что BMW X5 вне зависимости от исполнения получит полный привод xDrive нового поколения, адаптивный амортизаторы с регулируемой жесткостью, блокируемый задний дифференциал и адаптивную пневмоподвеску.

В список оснащения новинки войдут цифровая приборная панель, мультимедийная система, до восьми подушек безопасности, кожаный салон, вставки из натурального дерева и многое другое.