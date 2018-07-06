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«Ё-мобили» выставлены на продажу за 5 миллионов рублей

Сегодня, 09:37

На сайте Auto.ru появилось объявление, предлагающее к покупке несколько моделей марки «Ё-мобиль», произведенных фирмой «Ё-инжиниринг» с 2010 по 2014 годы. Продавцом этих машин является житель Минска.

Судя по снимкам, показанным на сайте Auto.ru, речь идет как минимум о семи машинах марки «Ё-мобиль». Стоимость единицы составляет 5 млн рублей. При этом минчанин уточнил, что автомобили пребывают в разном состоянии, и у них отличаются ценники. Также продавец отметил, что машины могут быть доукомплектованы и переоборудованы за дополнительную плату.

 

 

 

 

 

Бизнесмен Михаил Прохоров анонсировал проект «Ё-мобиль» в 2010 году. Его машины позиционировались как народный транспорт с гибридной силовой установкой. Ожидалось, что цена единицы модели «Ё-мобиль» не превысит 360-490 тысяч рублей. В 2014 году проект закрыли, так как он оказался нерентабельным. Кроме того, потребитель не был заинтересован в этих машинах, ведь один автомобиль стоил более миллиона рублей. В итоге, все, что было наработано в проекте, с затратами в 150 млн евро, было передано ФГУП НАМИ за символическое 1 евро.

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