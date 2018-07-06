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В Воронеже на мойке заметили золотой Audi TT

Сегодня, 11:11

На одной из воронежских автомоек удалось запечатлеть спорткар Audi TT в эксклюзивном золотом цвете. Снимок разлетелся по соцсетям, пользователи которых пришли в восторг от необычного купе.

Автолюбители из столицы Черноземья сошлись на мнении, что золотой Audi TT выглядит шикарно. «Он покруче Порше будет, особенно в таком цвете», «Можно сказать, что это уже легенда», «Пафосно, конечно, но машина зверь». Также комментаторы решили, что автомобиль такого цвета может принадлежать только очень уверенному в себе человеку.

Напомним, компактный Audi TT Coupe, показанный на фото, дебютировал на автосалоне в Токио в 2005 году. Модель предлагается с 2,0-литровым рядным турбомотором с четырьмя цилиндрами, который развивает 200 лошадиных сил, а также с 3,2-литровым V6 с отдачей в 250 «лошадок».

Оба варианта получили двойное сцепление S Tronic. Кроме того, купе впервые оснастили опциональной адаптивной системой демпфирования Audi Magnetic Ride.

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