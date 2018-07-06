Второе поколение кроссовера GAC GS5 получило радикальные изменения

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Китайская компания GAC в конце лета покажет на Московском автосалоне кроссовер Trumpchi GS5 следующего поколения. В мае у автолюбителей появилась возможность увидеть кузов автомобиля на фото, а теперь фотошпионы запечатлели салон новинки.

Минпромторг КНР при регистрации транспортного средства требует реальные снимки, благодаря чему можно увидеть авто до премьеры. Новый GAC Trumpchi GS5 получил кардинальные изменения во внешности. В частности, модель обзавелась хромированной решёткой радиатора, новыми головными фарами, задними фонарями, объединёнными особой вставкой и широкие ниши для «противотуманок».

В салоне появились новые кресла, иной руль, модернизированная передняя панель и центральная консоль, беспроводная зарядка для смартфона, мультимедийный центр и наполовину цифровая «приборка».

Помимо этого, у Trumpchi GS5 2019 года изменились габариты, которые теперь составляют 465х1885х1700 мм. Так, длина автомобиля сократилась на 55 мм, ширина и высота выросли на 31 и 10 мм соответственно. Расстояние между осями осталось неизменным – 2 710 мм.

Моторная гамма новинки представлена 1,5-литровым 152-сильным двигателем с турбонаддувом и 1,8-литровым агрегатом на 169 «лошадок». Покупатели кроссовера смогут выбирать между 5-диапазонной МКПП и «автоматом» на шесть скоростей.