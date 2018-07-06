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«Отцовский патруль» напомнит тюменским водителям, что «Дома ждут»

Сегодня, 08:27

В воскресенье, 8 июля, на автодороге «Тюмень – Екатеринбург» будет проведена акция «Дома ждут», цель которой – напомнить автомобилистам правила транспортировки детей и сделать дорожное движение безопаснее.

Активисты начнут акцию на посту ДПС на федеральной автодороге P-351 в 10:00 и завершат к 11:30. Отметим, что данное мероприятие является частью масштабного проекта «Отцовский патруль», который стартовал ещё 28 июня.

В рамках воскресной акции представители «Ассоциации семейного спорта и физической культуры» и проекта «Отцовский meet-up» при поддержке ГИБДД раздадут проезжающим автомобилистам наклейки и буклеты с советами по правильной перевозке самых маленьких пассажиров.

Помимо этого, детям в проезжающих машинах дадут значки со светоотражающими деталями. Наклейки печатались на личные средства отцовского актива Тюмени.

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