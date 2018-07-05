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В Екатеринбурге отремонтируют дороги у полпредства

Сегодня, 18:55

Городская администрация Екатеринбурга объявила о поиске фирмы-подрядчика, который выполнит ремонт дорог у здания полпредства и улицу в Пионерском районе. На ремонт чиновники потратят почти 52 000 000 рублей.

Такая информация появилась на сайте госзакупок. В соответствии с опубликованной документацией, к 25 декабря работники подрядчика должны будут произвести ремонт улицы Данилы Зверева от Блюхера до Волховской, улицу Добролюбова и часть улицы Радищева от Добролюбова до 8 марта.

Заявки на тендер, который определит компанию - подрядчика принимаются до 23 июля. Сам конкурс должен состояться 26 июля.

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