В Перми установят 5 000 метров дорожных ограждений

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С целью обеспечить защищенность пешеходов власти Перми установят 5 000 метров дорожных ограждений. Такой информацией поделился пресс-центр городской администрации.

К ноябрю текущего года пермские власти намерены вмонтировать 5 километров пешеходных ограждений и 200 автомобильных. Ограждения появятся во всех городских районах, а монтаж будет производиться на улицах с высокой интенсивностью движением вдоль дорог и тротуаров.

Представители МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» подчеркивают важность ограждений для пешеходов в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Они призваны предотвратить выход пешехода на дорожное полотно в запрещенных для этого местах. Автомобильные ограждения должны воспрепятствовать выезду транспортного средства из пределов автомагистрали на тротуар. Чиновники из мэрии отметили, что все устанавливаемые ограждения полностью соответствуют нормам ГОСТ, которые регулируют безопасность дорожного движения.