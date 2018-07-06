Рассекречен салон нового Mercerdes-Benz GLE

Сегодня, 06:00

Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz обнародовал на просторах интернета первые тизеры своего нового кроссовера Mercedes-Benz GLE. На набросках представили салон автомобиля, который официально представят в рамках Парижского автосалона, который откроется в сентябре 2018 года.

Сообщается, что вместо классической панели управления в салон поместят два 12,3-дюймовых экрана. Один из них будет отвечать за вывод информации о показаниях приборов, а второй будет от мультимедийного центра.

Новинку оборудовали новой мультимедийной установкой Mercedes-Benz User Experience (MBUX), которая заменила Command. Встроенный искусственный интеллект наделен способностью к самообучению и со временем начнет распознавать даже самые сложные голосовые команды. MBUX работает в паре с системой Mercedes Pro, а кроме того автомобиль оснастили полифункциональным рулем с сенсорными панелями.

Новый Mercedes-Benz GLE разработают с использованием архитектуры MHA, на котором построили Mercedes-Benz E-Class. Новая платформа позволит снизить вес автомобиля, а подкапотное пространство кроссовера будут занимать 4- и 6-цилиндровые бензиновые и дизельные моторы.