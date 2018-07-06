В Госдуме могут запретить штрафстоянки

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В России могут запретить штрафные стоянки для эвакуированных автомобилей, так как существующая система эвакуации нуждается в реформировании. С таким предложением выступил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов.

Парламентарий предлагает запретить штрафплощадки, а вместо них оставить только отстойники, куда будут свозить брошенные авто. Если же машина мешает проезду, то ее нужно переместить на ближайшее разрешенное место, что подразумевает штраф за нарушение правил передвижения. Депутат предлагает проработать внесенную инициативу и таким образом намерен ликвидировать коррупционную составляющую данной системы.

Ранее заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов сообщал, что в столице чаще всего эвакуируют машины, водители которых нарушают правила парковки у торгово-развлекательных центров. Чиновник отметил, что много нарушений зафиксировали и рядом с московскими ресторанами и бутиками.

В Москве каждые 24 часа эвакуируют 750-800 авто, а по автодорогам столицы ежедневно перемещаются 3 600 000 машин. В 2016 году на штрафстоянки отвозили 800-850 автомобилей, а в 2015 году это число приблизилось к 900.