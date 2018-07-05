Новый УАЗ «Патриот» с коробкой «автомат» заметили на тестах

Сегодня, 16:20

Вскоре должно стартовать производство нового УАЗ «Патриот», оснащённого «автоматом», а пока на МКАД удалось запечатлеть три закамуфлированных тестовых прототипа новинки. Судя по шпионским фото, новая версия модели внешне не претерпит изменений.

К сентябрю нынешнего года внедорожник УАЗ «Патриот» получит новую систему охлаждения мотора, а к марту следующего года на модели впервые применят долгожданную автоматическую трансмиссию, которую предложат в качестве опции. Речь идёт о французской коробке передач Punch Powertrain 6L50 с шестью скоростями В 2019 году авто обзаведётся 150-сильным бензиновым агрегатом ЗМЗ-Про, которым сегодня оснащается «Профи». Новая КПП и доработанный двигатель появятся одновременно.

Папарацци сообщают, что водитель тестируемого внедорожника говорил по телефону при движении в пробке. Его правая рука не занята переключением передач, что указывает на наличие «автомата». Два других прототипа – это китайские Foton Sauvana и Haval H9. Отметим, что «Патриот» проходит испытания с двумя «китайцами» ради сравнения характеристик.

Стоит напомнить, что новый УАЗ также унаследует от «Профи» усовершенствованный передний мост, главной особенностью которого станут иные поворотные кулаки, которые обеспечат меньший радиус разворота. Наконец, изменения затронут салон, где появятся ручки на стойках кузова.