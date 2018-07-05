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Продажи Skoda в России выросли в июне на 26,3%

Сегодня, 15:51

Чешская марка Skoda продолжает укреплять свои позиции на авторынке России. Производитель выпустил пресс-релиз, согласно которому его продажи в РФ выросли в июне на 26,3% в годовом сравнении.

В сообщении Skoda говорится, что за отчетный месяц жители России приобрели 7,14 тыс. автомобилей марки. Данный результат превышает показатель июня 2017 года на 26,3%. Самой востребованной моделью марки Skoda по итогам июня стала Rapid. Ее продажи составили 3,19 тыс. единиц с положительным трендом в 17,9%. Второе место занимает Octavia, реализованная в количестве 2,32 тыс. экземпляров с приростом в 16%. Продажи кроссовера выросли в пять раз с результатом в 1,29 тыс. машин. Флагманский Superb разошелся по стране тиражом в 232 единицы, что на 30,3% больше, чем годом ранее.

 

 

Напомним, в апреле авторынок России пополнил кроссовер Skoda Kodiaq, собираемый в РФ. Автомобиль поставлен на конвейер компании «Группа ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

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