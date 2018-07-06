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Mercedes-Benz объявил о выпуске электрического суперкара

Сегодня, 05:00

Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz презентовал скульптуру, благодаря которой можно представить как будет выглядеть очередной электрический суперкар марки. Вероятно, премьера новинки состоится на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, который откроет свои двери в августе 2018 года.

Одноместный прототип нарекли Aesthetics Progressive Luxury, отсылающий к знаменитым экстремальным машинам Mercedes-Benz 30-х годов прошлого века, среди которых стоит отдельно выделить Mercedes-Benz W125. В 1938 году на этом автомобиле был установлен скоростной рекорд на земле. Его установил гонщик Рудольф Карачиолла, разогнавшись на автобане между Франкфуртом и Дармштадтом до 427,9 км/ч.

Подкапотное пространство нового суперкара будет занимать новый полностью электрический агрегат, который будет выдавать большую производительность, чем мотор на суперкаре Mercedes-Benz SLS E-Cell. Последний обустроили четырьмя электродвигателями, общая мощность которых составила 750 «лошадок». Моторы питались от 60-киловаттной батареи.

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