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Показаны фотографии замены «буханки»

Сегодня, 07:00

Одной из ульяновских фирм представлены машина скорой помощи и школьный автобус, основой для которых стал УАЗ «Профи». Такие машины могут заменить «устаревшую» буханку.

УАЗ «Профи» в минувшем году лицезрел сам Владимир Путин. Тогда президенту России показали разработку именно Ульяновского автомобильного завода. Теперь же общественности представили детища фирмы «Автодом».

Ульяновская компания выпускает машины для скорой помощи, «аварийки» и полицейские автомобили. Для этого «Автодом» использует модели Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Ford Transit и УАЗ «Профи». Школьный автобус на основе последней, выглядит не так аккуратно, как оригинал, однако будет удобен для детей, так как в нем предусмотрены места для ранцев.

Ранее УАЗ сам планировал выпускать и продавать микроавтобусы и спецмашины на шасси УАЗ «Профи», так как легендарная «буханка» уже давно «просится на пенсию». Эта машина уже не способна соперничать с продукцией «Группы ГАЗ».

 

 

 

 

«Автодом» за прошлый год по госпрограммам Минпромторга поставил 400 спецмашин. Ульяновская компания рассчитывает, что спрос на ее продукцию будет расти. В нынешнем году фирма запустила новый производственный корпус, площадь которого составляет порядка 1 500 квадратных метров.

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