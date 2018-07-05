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Во Владивостоке начудил пьяный водитель

Сегодня, 16:18

Во Владивостоке произошло дорожно - транспортное происшествие, виновником которого стал пьяный водитель. Об этом сообщают местные специализированные издания.

ДТП случилось рядом с остановкой Молодежная. В соответствии с информацией, предоставленной свидетелями ДТП, автомобилист, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением своей машины и вылетел на разделительную полосу и снес рекламный щит.

На место аварии приехали работники правоохранительных структур, которые начали проверку по факту происшествия. Обстоятельства о ДТП выясняются.

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