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В Citroen создали очки против укачивания

Сегодня, 04:00

Французские разработчики из Citroen изобрели очки под названием SEETROEN, благодаря которым можно избавиться от укачивания при поездке на автомобиле. В основу новшества легла технология, созданная специально для моряков и усовершенствованная молодой компанией Boarding Ring.

За очки SEETROEN автолюбителям придется отдать 99 фунтов стерлингов или 8 300 рублей. Данные очки обзавелись круглой оправой из мягкого пластика, изнутри заполненной цветной жидкостью, которая может перемещаться взад-вперед и влево-вправо. Благодаря ее перемещению, воссоздается линия горизонта, которая способна устранить конфликт сигналов, который образовывается из-за противоречивой информации в человеческом мозгу от разных органов чувств.

Если обнаружены первые признаки укачивания, то лучше одеть очки и в течение 10-15 минут они помогут мозгу синхронизировать поступающие сигналы от вестибулярного аппарата. Также человек можно спокойно читать или пользоваться мобильным устройством во время поездки, не опасаясь укачивания.

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