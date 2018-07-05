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Ростовским маршрутчикам запретят водить автобус в шортах и тапочках

Сегодня, 14:28

О форме одежды маршрутчиков уже немало говорилось, однако теперь в Ростове-на-Дону официально задокументирован запрет на ношение шорт и тапочек водителями автобусов. Кроме того, их обяжут соблюдать культуру речи.

В Ростове-на-Дону перевозчики, обсуживающие транспортные маршруты, будут обязаны следить за культурностью своих водителей. Накануне на сайте госзакупок появился документ, в котором прописаны новые требования для маршрутчиков.

Уточним, что имеются в виду маршруты, которые запустятся в Ростове-на-Дону с 1 августа текущего года. Для их водителей недопустимо ношение спортивной и пляжной одежды, такой как шорты, тапочки, спортивные штаны и так далее.

Водителям также запрещается курение за рулем. От маршрутчиков требуется культурная и вежливая речь с пассажирами и с сотрудниками, контролирующими работу общественного транспорта. В документе отмечено, что к работе на автобусах должны допускаться только те шоферы, которые имеют необходимые стаж, категорию и квалификацию.

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