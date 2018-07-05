Под Воронежем Jaguar наехал на 27-летнего парня

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4 июля в Раменском районе Воронежской области произошло смертельное ДТП. Такой информацией поделились воронежцы в социальных сетях.

Авария случилась вчера в 22:15 на 6-м километре автомагистрали А-134 в Раменском районе. Мужчина, пребывавший за рулем автомобиля марки Jaguar, совершил наезд на 27-летнего парня, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Потерпевший скончался на месте от нанесенных ранений. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, которые инициировали проверку с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Местные жители кипят от негодования, так как рядом с объектами «Сити-парк» или «Град» должны быть оборудованы более безопасные переходы, так как на загородных дорогах автомобили развивают большую скорость, а перейти на другую сторону дороги довольно сложно из обилия полос.