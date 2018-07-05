«Это его глаза»: Ульяновец показал призрак сына, погибшего в ДТП

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Аномалий в Ульяновске становится всё больше.

Не так давно на страницах сообщества «Ульяновский водитель» в социальной сети «ВКонтакте» появилось фото с места дорожной аварии – на снимке некоторые пользователи смогли рассмотреть призрак погибшего в ДТП мужчины. Снимок вызвал неоднозначные комментарии от горожан, но один из пользователей решил поделиться и своей историей.

Жительница Ульяновска заявила, что она начала верить в призраки после автокатастрофы, в которой погиб его сын. Авария произошла 19 января нынешнего года. На опубликованном женщиной фото изображен разбитый автомобиль, на капоте которого можно рассмотреть очертания человеческих глаз.

«Это его глаза», – заявила женщина, вспоминая о своём сыне.

В комментариях пользователи сети выразили соболезнования женщине, а один из сочувствующих и вовсе заявил, что он «прогнал» фото по специальным программам и выяснил, что на снимке действительно есть энергетическая сущность. Вместе с тем скептики подвергли критике такое заявление, отметив, что подобного программного обеспечения попросту не существует.