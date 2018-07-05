Hyundai анонсировал появление кроссовера Tucson в России

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Корейцы сообщили, что выведут на рынок России рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson. Накануне производитель озвучил сроки появления автомобиля в РФ, а также некоторые его подробности.

Продажи обновленного кроссовера Hyundai Tucson начнутся в России в августе текущего года. При этом, пока нет информации о том, сколько будет стоить автомобиль, и в каких комплектациях его предложат в РФ.

Новый Hyundai Tucson показали в марте нынешнего года в Нью-Йорке. Машина получила трапециевидную радиаторную решетку, другие головные осветители с L-образными ДХО. Также несколько изменились задние огни паркетника. Салон новинки немного преобразился за счет дисплея мультимедийной системы, который переместился с передней панели наверх, и располагается отдельно от нее.

Силовую линейку обновленного кроссовера Hyundai Tucson представляют 4-цилиндровые моторы 2.0 отдачей 166 л.с./204 Нм и 2.4 производительностью 183 л.с. Для обоих двигателей предусмотрена 6-АКПП. Также для автомобиля предусмотрена установка «умеренный гибрид», снижающая расход топлива на 7%. Она основана на 186-сильном дизельном агрегате, взаимодействующем с 16-сильным электромотором, который работает как стартер-генератор. В гибридном виде машина комплектуется 6-МКПП или 8-АКПП.

Корейцы также подумывают над продажами «заряженного» Hyundai i30 N в России. Он может появиться в стране в начале 2019 года. Также в РФ могут приехать полноценные электрокары марки.