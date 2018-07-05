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«АвтоВАЗ» в первом полугодии увеличил продажи LADA на 21%

Сегодня, 20:00

«АвтоВАЗ» поделился результатами продаж марки LADA за первые полгода. В пресс-релизе отечественного автогиганта говорится, что его продукция стала популярнее на 21%.

Накануне «АвтоВАЗ» отчитался о продажах марки LADA за первое полугодие текущего года. Дилеры бренда реализовали 169,9 тыс. автомобилей, что на 21,1% больше, чем в январе-июне 2017 года. По итогам июня клиенты приобрели 31,4 тыс. автомобилей LADA с «плюсом» в 14,6%.

По подсчетам аналитиков компании «АвтоВАЗ», продукция марки LADA занимает 20% авторынка России. Данный показатель стал лучшим для производителя за последние 7 лет.

Самой востребованной машиной компании «АвтоВАЗ» за январь-июнь текущего года признана LADA Vesta. Данная модель разошлась тиражом в 49,6 тыс. экземпляров.

 

Эксперты компании «АвтоВАЗ» полагают, что в нынешнем году первичный авторынок России вырастет на 11% с показателем в 1,765 млн реализованных автомобилей. Сам производитель рассчитывает улучшить свои продажи по итогам года на 12%, доведя их до 350 тыс. проданных машин. Также «АвтоВАЗ» рассчитывает нарастить на 13% производство машинокомплектов (до 570,8 тыс. экземпляров). Кроме того, отечественный автогигант намерен не опускать планку рыночной доли ниже 20%.

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