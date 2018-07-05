В Самаре установили светофор на опасном перекрестке

Сегодня, 16:17

Администрация Самары установила новый светофор на одном из опасных перекрестков. Поскольку на пересечении ул. Каховской и пр. Юных Пионеров часто случались аварии, было принято решение установить электронного регулировщика.

Согласно статистике пересечение пр. Юных Пионеров и ул. Каховской является одним из самых аварийных перекрестков Кировского района в Самаре. Департамент транспорта и городского хозяйства, а также департамент экологии Самары принял решение установить светофор и подписали техническое задание.

Установкой электронного регулировщика на аварийном перекрестке занималась подрядная организация города. На такие действия городскую администрацию подвигли многочисленные обращения жителей с просьбами, как личными, так и через соцсети, сообщают представители компании.

Новый светофор на перекрестке пр. Юных Пионеров и ул. Каховской позволит снизить количество ДТП на участке, поскольку передвижение будет осуществляться по сигналу.