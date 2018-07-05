Suzuki сообщила технические подробности о своем внедоржнике Jimny

Сегодня, 11:41

Японская машиностроительная компания Suzuki поделилась информацией о технических параметрах своего нового внедорожника Suzuki Jimny. Такие сведения обнародованы на сайте Suzuki.

Размеры нового внедорожника составляют 3480X1645X1725 мм, а дорожный просвет достиг отметки в 210 миллиметров. Новинка обзавелась конструкцией с рамой лестничного типа, неразрезными мостами, жестко подключаемой системой полного привода и раздаточной КПП с понижающей передачей.

Подкапотное пространство нового Suzuki Jimny занимают два абсолютно других мотора. Автомобиль обустроили бензиновый турбированным агрегатом объемом 660 кубов с отдчей64 «лошадки» и 1,5-литровой атмосферной установкой, выдающей мощность в 102 л.с. Их приводит в действие 5-диапазонная механическая трансмиссия либо 4-секционный «автомат».

Новинка получит четыре пакета доработок: Survival, Offroad, Heritage и Revival. Их отличие состоит в дизайне наружных зеркал, решетки радиатора, противотуманках, наличии брызговиков и другого оборудования. В салоне замечены широкие возможности для индивидуализации. В списке оснащения нового Suzuki Jimny стоит выделить головную оптику, круиз-контроль, ассистент предотвращения столкновений, контроль слепых зон и функцию идентификации дорожных знаков. В Японии за новый Suzuki Jimny автолюбители выложат от 1 500 000 до 1 850 000 иен, что равно 835 000 0 1 060 000 рублей по актуальному курсу.