Volkswagen запустит каршеринг электромобилей в 2019

Сегодня, 19:00

Немецкие машиностроители замахнулись на рынок каршеринга, для чего воспользуются платформой WE. Volkswagen уже в 2019 году внедрит в краткосрочную аренду электрокары, а также миниатюрные виды городского транспорта.

Каршеринг Volkswagen станет эволюцией WE. Она же станет платформой для других транспортных сервисов VW. Главной целью немцев в новом проекте является внедрение электрокаров в каршеринг.

Новый проект будет развиваться и контролироваться компанией UMI Urban Mobility International. Данная фирма является дочерней организацией концерна Volkswagen со штаб-квартирой в Берлине. Ее специалисты уже сейчас готовят новые сервисы к запуску.

Запуск каршеринга электрокаров концерн Volkswagen начнет с Германии. Здесь с клиентами начнут работать в 2019 году, а уже через год рынок сервиса расширится на европейские, североамериканские и азиатские мегаполисы.

Volkswagen будет предлагать в краткосрочную аренду не только электрокары, а и миниатюрный городской транспорт. В марте немцы показали концепты электрического скутера I.D. Streetmate и самоката I.D. Cityskater. Они будут незаменимы в густонаселенных городах с постоянными дорожными пробками. Кроме того, у VW имеются прототипы фургонов MOIA и Sedric. На их основе будут сделаны машины для райдшеринга (совместные поездки на арендованном транспорте).