«Это фантом!»: Призрак погибшего в ДТП напугал россиян

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На фото засняли призрак погибшего в автокатастрофе красноярца.

В сообществе «Ульяновский водитель» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано фото, сделанное в Красноярске. На снимке можно увидеть последствия жуткого ДТП, в котором погиб водитель внедорожника. Сообщается, что мужчина превысил скорость и допустил столкновение с большегрузом.

В комментариях к посту внимательные пользователи заметили призрак погибшего в ДТП автомобилиста – фантомное человеческое лицо повисло над разбитым автомобилем. В комментариях высказали предположение, что «это фантом». Горожане уверены, что на фото попала душа водителя внедорожника.

Вместе с тем некоторые пользователи обвинили автора фото в подделке – лицо на снимке назвали фотомонтажом. Также в комментариях заметили, что ранее в Instagram публиковался аналогичный снимок, но на нём не было призрака, который напугал россиян, поэтому свежее фото не может быть настоящим. Кроме того, по мнению пользователей, вызвать подобный эффект в кадре мог блик на объективе, либо призрачное лицо является простой иллюзией из-за в листве деревьев.