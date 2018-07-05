VistaNews.ru


Тюнеры представили две пляжные модификации Fiat 500 Spiaggina

Сегодня, 21:00

Специалисты дизайнерской компании Pininfarina и тюнинг-ателье Garage Italia изготовили новую спецверсию Fiat 500 Spiaggina. Разработка посвящена 60-летия необычного авто Fiat 500 Jolly, который в 1958 году построила компания Ghia.

В текущем году, инженерам из Pininfarina для разработке новой модификации послужила архитектура кабриолета Fiat 500C. Выпуском новой спецверсии займется Garage Italia. У машины убрали верх, а вместо него установили защитную дугу. Также автомобиль снабдили двумя вида остекления заниженным лобовым стеклом или маленьким дефлектором.

Салон спецверсии может вместить двух пассажиров, для которых предусматривается монолитное сиденье с водонепроницаемой обшивкой. Задний ряд кресел убрали и вместо них создали грузовой отсек, стиль которого исполнен в духе яхтенный палуб. В грузовом отделении появился душ.

 

 

 

Кроме этого разработчики презентовали и самостоятельную версию Fiat 500 Spiaggina’58, обустроенную 16-дюймовыми колесными дисками, шильдиками и хромированными накладками на внешние зеркала. Салон получил двухцветную окраску, а кузов выкрашен в цвет Volare Blue. Под капот машины предусматриваются такие моторы: 1,2-литровый двигатель с отдачей в 69 «лошадок» или 0,9-литровый агрегат с производительностью в 85 л.с. На рынок спецверсии выйдут ограниченным тиражом в 1958 единиц, а каждый экземпляр обойдется от 21 350 евро.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Эксперты испытали новый пикап Fiat Fullback

Fiat выпустит вседорожную версию хэтчбэка Argo

Базовый хэтчбек Fiat 500 обзавелся турбомотором

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем