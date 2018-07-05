Тюнеры представили две пляжные модификации Fiat 500 Spiaggina

Сегодня, 21:00

Специалисты дизайнерской компании Pininfarina и тюнинг-ателье Garage Italia изготовили новую спецверсию Fiat 500 Spiaggina. Разработка посвящена 60-летия необычного авто Fiat 500 Jolly, который в 1958 году построила компания Ghia.

В текущем году, инженерам из Pininfarina для разработке новой модификации послужила архитектура кабриолета Fiat 500C. Выпуском новой спецверсии займется Garage Italia. У машины убрали верх, а вместо него установили защитную дугу. Также автомобиль снабдили двумя вида остекления заниженным лобовым стеклом или маленьким дефлектором.

Салон спецверсии может вместить двух пассажиров, для которых предусматривается монолитное сиденье с водонепроницаемой обшивкой. Задний ряд кресел убрали и вместо них создали грузовой отсек, стиль которого исполнен в духе яхтенный палуб. В грузовом отделении появился душ.

Кроме этого разработчики презентовали и самостоятельную версию Fiat 500 Spiaggina’58, обустроенную 16-дюймовыми колесными дисками, шильдиками и хромированными накладками на внешние зеркала. Салон получил двухцветную окраску, а кузов выкрашен в цвет Volare Blue. Под капот машины предусматриваются такие моторы: 1,2-литровый двигатель с отдачей в 69 «лошадок» или 0,9-литровый агрегат с производительностью в 85 л.с. На рынок спецверсии выйдут ограниченным тиражом в 1958 единиц, а каждый экземпляр обойдется от 21 350 евро.