VistaNews.ru


Подорожание бензина остановилось в Воронеже

Сегодня, 11:52

Воронежстат проинформировал, что в столице Черноземья остановилось подорожание бензина. При этом специалисты полагают, что снижения стоимости горючего не стоит.

По состоянию на 25 июня в Воронеже стоимость бензина АИ-92 составляла 42,61 рубля. АИ-95 стоит 45,78 рубля. Средняя стоимость АИ-98 в регионе равна 49,52 рубля. Дизтопливо подорожало на 9 копеек, и теперь она продается за 43,87 рубля. На данный момент ценники в столице Черноземья остаются неизменными.

Подорожание бензина в России стало одной из самых острых тем. Оно началось в январе и набрало обороты после выборов президента России. Летом нынешнего года на фоне повышения акцизов, которое планировало правительство страны, горючее могло подорожать до 50 рублей за литр по всей России (в отдельных регионах это все-таки произошло), однако этого не случилось из-за активной позиции жителей РФ, не давших властям пойти на такой шаг.

5 июля в Госдуме должны быть рассмотрены поправки в Налоговый кодекс о снижении акцизов. Это может помочь не допустить очередное подорожание горючего, но и снижения его стоимости в России ждать не нужно, о чем говорят эксперты.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Стоимость бензина в Кировской области перевалила за 50 рублей

Россияне продолжают бастовать из-за ценников на бензин

На смоленских АЗС снова выросли цены на бензин

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем