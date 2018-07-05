Подорожание бензина остановилось в Воронеже

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Воронежстат проинформировал, что в столице Черноземья остановилось подорожание бензина. При этом специалисты полагают, что снижения стоимости горючего не стоит.

По состоянию на 25 июня в Воронеже стоимость бензина АИ-92 составляла 42,61 рубля. АИ-95 стоит 45,78 рубля. Средняя стоимость АИ-98 в регионе равна 49,52 рубля. Дизтопливо подорожало на 9 копеек, и теперь она продается за 43,87 рубля. На данный момент ценники в столице Черноземья остаются неизменными.

Подорожание бензина в России стало одной из самых острых тем. Оно началось в январе и набрало обороты после выборов президента России. Летом нынешнего года на фоне повышения акцизов, которое планировало правительство страны, горючее могло подорожать до 50 рублей за литр по всей России (в отдельных регионах это все-таки произошло), однако этого не случилось из-за активной позиции жителей РФ, не давших властям пойти на такой шаг.

5 июля в Госдуме должны быть рассмотрены поправки в Налоговый кодекс о снижении акцизов. Это может помочь не допустить очередное подорожание горючего, но и снижения его стоимости в России ждать не нужно, о чем говорят эксперты.