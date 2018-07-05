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Воронежец рассказал о трудностях поездки в Абхазию на машине

Сегодня, 10:22

Большинство офисных работников в июле отправляются в отпуск, в Воронеже массово отправляются к морю. Самым популярным направлением региона является Абхазия, один из жителей рассказал о трудностях поездки на машине.

Один из опытных водителей Воронежа рассказал о подробностях поездки в Абхазию летом. Первым делом рекомендуется уточнить, где можно припарковать авто, поскольку случайно можно занять место жителя Абхазии и нажить проблем.

Предупреждают, что на границе ждет обыск, поэтому лучше заранее проверить список запрещенных предметов. В Сочи рекомендуется после серпантина соблюдать внимание и следить за разметкой, поскольку грозит штраф. Лучшим временем для пересечения границы является утро, сообщают воронежцы.

Водители предупредили о постах на Цукаревой балке и Батайске. Рекомендуется снимать общение на телефон, закрывать авто (чтобы ничего не подбросили), а также соблюдать ПДД, поскольку сотрудники могут ссылаться на нарушение правил до этого и грозить лишением прав, однако сообщается, что их никогда не забирают, в результате пишут протокол, а повестки не приходят.

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