Lexus с уникальным тюнингом восхитил воронежцев

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Жители Воронежа лицезрели модель Lexus IS 250, владелец которой, судя по всему, любит стильный тюнинг. Автомобиль с яркой внешностью привлек внимание горожан, и они обсудили его в интернете.

Воронежский автомобилист потратился на свой Lexus IS 250, однако судя по реакции соотечественников, оно того стоило. В рамках тюнинга машина получила сильно заниженный клиренс, крупные выхлопные патрубки и красивый оттенок кузова. В этом автомобиле нет ничего лишнего, и воронежцы считают, что именно такой должна быть заниженная машина.

Lexus IS представляет собой спортивный бизнес-седан. Изначально модель выпускалась как Toyota Altezza, но позже японцы решили перевести ее в премиальный бренд, под которым она стала намного заметнее потребителю. Аббревиатура IS в названии модели расшифровывается как Intelligent sport (разумный спорт).

Уточним, что в Воронеже был запечатлен Lexus IS 250 2006 модельного года. Моторный отсек этого автомобиля занимает агрегат 4GR-FSE. Производительность установки составляет 208 л.с. Двигатель комплектуется 6-АКПП с секвентальным переключением, передающей крутящий момент на задний привод. До 100 км/ч машина разгоняется за 8,1 с. Порог скорости автомобиля обозначен на 220 км/ч.

Сейчас Lexus IS продается в третьем поколении, представленном в 2013 году. Когда машина появилась на рынке, она была признана лучшей в своем классе по версии Euro NCAP.