В Тольятти перед Хрящевским шоссе LADA Kalina сбила мотоциклиста

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Вечером 4 июля в Тольятти на ул. Северной в Автозаводском районе произошло ДТП. Отечественная LADA Kalina с таксистом за рулем сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе.

Очевидцы поделились информацией в одном из сообществ Тольятти. Жители города уточнили, что водитель LADA Kalina предоставлял услуги такси, он выполнял маневр разворота, когда врезался в мотоцикл. В результате левой задней частью машины был задет мотоциклист.

Согласно заявлению, мотоциклист остался жив, однако был госпитализирован с рядом переломов. Кроме владельца мотоцикла в ДТП пострадал клиент таксиста на LADA Kalina. Пассажир также остался жив и был отправлен в больницу.

На данный момент сотрудники ДПС проверяют обстоятельства столкновения, а также вычисляют виновного в аварии. По предварительным данным инициатором столкновения стал водитель LADA Kalina.