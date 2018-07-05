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В Тольятти перед Хрящевским шоссе LADA Kalina сбила мотоциклиста

Сегодня, 09:18

Вечером 4 июля в Тольятти на ул. Северной в Автозаводском районе произошло ДТП. Отечественная LADA Kalina с таксистом за рулем сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе.

Очевидцы поделились информацией в одном из сообществ Тольятти. Жители города уточнили, что водитель LADA Kalina предоставлял услуги такси, он выполнял маневр разворота, когда врезался в мотоцикл. В результате левой задней частью машины был задет мотоциклист.

Согласно заявлению, мотоциклист остался жив, однако был госпитализирован с рядом переломов. Кроме владельца мотоцикла в ДТП пострадал клиент таксиста на LADA Kalina. Пассажир также остался жив и был отправлен в больницу.

 

 

 

На данный момент сотрудники ДПС проверяют обстоятельства столкновения, а также вычисляют виновного в аварии. По предварительным данным инициатором столкновения стал водитель LADA Kalina.

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