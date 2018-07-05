Mahindra тестирует переработанный SsangYong Rexton

Сегодня, 09:07

Индийская машиностроительная компания Mahindra готовится представить свой новый кроссовер, в основу которого ляжет SsangYong Rexton. Недавно в сеть утекли шпионские фотографии новинки.

Сообщается, что пока новый автомобиль не имеет названиz, но ему присвоили заводскую маркировку S201. Новинку будут выпускать в стандартной и укороченной версиях. Интересно, что длина самой маленькой модификации кроссовера составит меньше 4 м, так как на такие машины в Индии распространяются налоговые льготы.

Подкапотное пространство Mahindra S201 будет занимать 1,2-литровый бензиновый агрегат с производительностью в 140 «лошадок». Помимо него, предусматривается дизельный мотор с объемом 1,5 литра, генерирующий 115 «лошадок». Для автомобиля предусмотрена только система переднего привода.

На рынок новый Mahindra S201 выйдет осенью 2018 года. Новинка поборется за клиентов с Suzuki Vitara Brezza. Цена новинки пока засекречена, но следует сказать, что за нынешнее поколение Suzuki Vitara Brezza индийцам придется отдать 728 000 рупий или 670 000 рублей по текущему курсу.